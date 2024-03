"Donne virtuose in Trevi", un incontro sulla beata Maria Luisa Prosperi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Trevi

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Trevi, la Fondazione Prosperi di Castagnola, la Comunità del Monastero Benedettino di Santa Lucia, la Pro Trevi e la Banda musicale di Trevi hanno organizzato per venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, presso la sala conferenze della Raccolta D'arte di San Francesco un incontro dal titolo "Donne virtuose in Trevi. la beata Maria Luisa Prosperi".