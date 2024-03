A Panicale in scena la danza con Anuang’a Fernando e il suo spettacolo "We are nomads"

Martedì 12 marzo alle 21, la Stagione 23/24 del Teatro Caporali di Panicale ospita Anuang’a Fernando con il suo spettacolo "WE ARE NOMADS. Through centuries movers making a future from the wind".

In questo nuovo lavoro, Anuang’a si interroga sul nomadismo che incarna l’esplorazione, la libertà e la scoperta del sé. Pone il suo sguardo su una domanda fondamentale: quali sono i nostri bisogni in quanto esseri umani? Ispirandosi ai nomadi masai all’incessante ricerca di pascoli, interroga il nostro modo di vivere contemporaneo, che oscilla tra il nomadismo tradizionale e il nomadismo digitale.