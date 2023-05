Gli anni Cinquanta di Magione negli scatti dell'archivio storico comunale

Prezzo non disponibile

Verrà presentato giovedì 25 maggio, alle 18, nella sala del consiglio comunale di Magione il volume "Lavori in corso. Mutamenti urbanistici e sociali di Magione e del suo territorio comunale negli anni '50 del Novecento" curato da Francesco Girolmoni e Gian Franco Zampetti, pubblicato per i tipi di Morlacchi Editore.

Interverranno per il Comune di Magione: Giacomo Chiodini, sindaco, Vanni Ruggeri, assessore alla cultura, Maurizio Fazi e Paolo Orecchini, responsabili area lavori pubblici e urbanistica, Gianfranco Tancetti, già responsabile area lavori pubblici, gli autori. Introduce e modera Martina Galli, Morlacchi Editore.



“Un lavoro veramente prezioso – commenta Vanni Ruggeri - capace di testimoniare i molteplici interventi di trasformazione urbanistica di una città che catalizza cantieri e committenze pubbliche, ma anche investimenti privati e nuove attività economiche, che registra inediti mutamenti demografici, la nascita di nuovi quartieri, l'estensione della scolarizzazione e dei servizi pubblici, come l'acquedotto o il telefono. Un itinerario per immagini che interessa l'intero territorio comunale con tutte le sue frazioni, in grado soprattutto di mostrare, più ancora che raccontare, le speranze e le aspettative di un paese intero alle prese con il boom economico".