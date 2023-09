Gecko Festival, tutto pronto per l'edizione 2023

Si terrà il 9 settembre, a partire dalle 9, il Gecko drops 2023. Alle 10, l’appuntamento è con il workshop “Tanti piccoli Colibrì” (nel Castello di Spina), titolo che si ispira a un’antica storia del popolo Quechua in Perù. Il colibrì che, una goccia alla volta, aiutò con quel piccolo gesto a spegnere il grande incendio della foresta. Come il colibrì anche il gecko vuole fare la sua parte e portare la propria goccia di conoscenza. Nasce così questo incontro di divulgazione delle tante questioni che ruotano attorno ad una delle risorse più preziose del nostro pianeta: l’acqua. Interverranno Chiara Biscarini, co-chair della Cattedra Unesco in Gestione delle risorse idriche dell’Università per Stranieri di Perugia; Marco Merola, giornalista e divulgatore scientifico, autore del webdoc adaptation.it; Eleonora Mariano, responsabile progetti Pefc Italia; Chiara Cochetta, responsabile gestione impianti acque potabili di Umbra Acque; Maurizio Bacci, ingegnere ambientale e fotografo. L’ingresso è gratuito