"Da Carthago Nova a Casilinum", presentazione in Provincia del libro storico di Luigi Bandiera

Il 20 maggio alle 17 nella sala del Consiglio della Provincia di Perugia in piazza Italia, riprenderanno in presenza gli incontri con autori iniziati nel gennaio 2020, prima della pandemia, e poi proseguiti da remoto sulla piattaforma Zoom e sulla Radio regionale T, grazie al coordinamento di Claudio Zeni.

Protagonista dell'incontro sarà “Da Carthago Nova a Casilinum” il romanzo storico del professore, giornalista e scrittore Luigi Bandiera.

All’evento presenzieranno anche il Presidente Luciano Bacchetta e il Prefetto di Perugia Armando Gradone.

Dialogheranno con l’autore Mario Tosti, storico, docente dell’Università di Perugia e Pasquale Guerra, scrittore, docente di lettere. Modera Fausto Cardella, già Procuratore generale di Perugia, Presidente della Fondazione “Umbria contro l’usura”.



Per quanti non potranno recarsi in presenza all'incontro, sarà possibile comunque seguire la diretta al link: https://provinciaperugia.consiglicloud.it/home