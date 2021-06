"Andrà tutto bene Mamma", il libro di Luisa Bonucci Le Bourgeois che racconta il più grande dolore

E' in programma per venerdì 25 giugno alle ore 17.00, presso Golf Club Santa Sabina di Perugia, la presentazione del libro "Andrà tutto bene Mamma" di Luisa Bonucci Le Bourgeois, edito da Bertoni editore, con la traduzione di Alessandra Ripa di Meana e Elisabetta Delogu.

Nel libro l’autrice si pone una serie di interrogativi esistenziali, nel raccontarci il dramma che vive per la perdita della figlia. Smilla era una bambina di soli tredici anni quando se n’è andata, lasciando un vuoto incolmabile e un dolore lacerante. Eppure, la madre ha trovato la forza di trasformare il lutto in parole, offrendoci, insieme ad una serie di profonde riflessioni, un ritratto autentico e delicato di Smilla, nel fiorire della sua adolescenza.

Luisa Bonucci Le Bourgeois è nata in Danimarca, da madre danese, nel 1969. Ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza in Italia, a Perugia, città d’origine del padre. Subito dopo essersi laureata in Scienze politiche, si è trasferita a Parigi, dove ormai vive, con la famiglia, dal 1994. Madre di tre figli, ha lavorato nel settore delle pubbliche relazioni e del fund raising, per poi dedicarsi ad attività di volontariato, in particolare a favore di anziani ospedalizzati.

Alla presentazione insieme all’autrice saranno presenti: le traduttrici Alessandra Ripa di Meana e Elisabetta Delogu; l’editore Jean Luc Umberto Bertoni. Modera l’incontro Paolo Facchini.