A Perugia la tappa italiana dei convegni dedicati alla letteratura francesce nel nome di François Mauriac

A Perugia una due giorni dedicata alla lingua e letteratura francese, venerdì 14 e sabato 15 aprile: sarà la Scuola superiore per mediatori linguistici di Case Bruciate a ospitare la tappa italiana dei convegni internazionali promossi dalla prestigiosa Association Européenne François Mauriac, nata a Parigi nel 1987 nel nome del celebre scrittore e intellettuale francese premio Nobel per la letteratura nel 1952, di cui è referente per la facoltà perugina, la docente Thais Angélica Fernández.

La traduzione come pratica transculturale è la possibilità di far incontrare due mondi diversi: come può la voce di un testo essere compresa e apprezzata in un sistema culturale diverso? Il traduttore deve stabilire un parallelismo, basato sulla creatività, tra due sistemi culturali diversi per favorirne un dialogo proficuo: quali sono le scelte che fa per modulare, adattare, trovare equivalenze, rimanere fedele al testo di partenza? Come e in che modo il testo tradotto diventa un arricchimento per il sistema culturale in cui è inserito? Partirà da queste domande il convegno Le voci dei testi: letteratura, finzione, interpretazione e traduzione, che sarà anche un'occasione di confronto – in francese – per appassionati di lingua e letteratura transalpina.