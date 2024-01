Teatro, interazione sociale e storia locale nel corso di teatro per bambini e ragazzi a Ponte D'Oddi

Prezzo non disponibile

Un percorso di formazione teatrale e culturale rivolto ai bambini in uno dei luoghi storici di Perugia. Grazie al Circolo Ponte d'Oddi che compie 80 anni, Chiara Meloni della Compagnia degli Gnomi e Claudio Massimo Paternò di Micro Teatro Terra Marique e nell'ambito della scuola "Sorridi", conducono un laboratorio per curare l’espressività e la creatività dei bambini, la vocalità e il movimento, combinando il gioco del teatro con quello dell’interazione sociale e con gli aspetti storici della zona (la denominazione di Ponte D’Oddi è attestata dalla metà del 1200) per conoscere meglio la propria città, attraversarla con consapevolezza, comprendere le radici del proprio vivere quotidiano.

Il 25 gennaio la prima lezione di prova del corso di teatro per bambine/i e ragazze/i dai 6 anni agli 11. Il corso si svolgerà tutti i giovedì dalle 17 alle 19, fino alla fine di maggio, presso la sede del Circolo (strada Ponte d’Oddi 33).

Informazioni e iscrizioni al 347 0798353.