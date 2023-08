Corciano Festival, al via la 59esima edizione: il programma

Al via la 59esima edizione del Corciano Festival - Agosto Corcianese. In scena un ricco programma tra arte, cultura, letteratura, musica, gaming, teatro ed eccellenze gastronomiche del territorio con la Taverna del Duca, aperta tutte le sere con presidi Slow Food e prodotti tipici locali. Non solo, come di consueto riflettori accesi sulle rievocazioni storiche che porteranno Corciano “a spasso nel tempo” fino al periodo di mezzo fra Medioevo e Rinascimento. Non mancheranno, quindi, le Serenate dei Menestrelli, la Cerimonia del Lume, il Corteo quattrocentesco del Gonfalone, i combattimenti medievali tra fanti e cavalieri dei quattro rioni (Borgo, Castello, Santa Croce e Serraglio), la ricostruzione del campo medievale e dello spazio per il tiro con l'arco storico e, novità di questo 2023, un quadro scenico della convivialità della corte della famiglia Della Corgna nel gran giorno della festività di Mezz’agosto.

Nell’anno in cui ricorre il quinto centenario dalla sua morte, protagonista della sezione arte sarà il Perugino (1450 -1523), il più importante pittore attivo negli ultimi due decenni del Quattrocento con Il Perugino alla Sistina - Un viaggio da Roma a Corciano che si snoda tra la chiesa di San Francesco e la chiesa Santa Maria Assunta, itinerario visivo a cura di Alessandra Tiroli, realizzato grazie alla collaborazione con i Musei Vaticani che hanno concesso l’utilizzo delle immagini, da un'idea di Lorenzo Spurio Passamonti. L'inaugurazione sabato 5 agosto alle 18 alla chiesa di San Francesco.

Orari di apertura- Il 5 e dal 7 all’undici agosto dalle 18 alle 23, il 6 e dal 12 al 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23. A partire dal 16 agosto al 17 settembre: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Feriali e ulteriori visite successive il 17 settembre programmabili solo su richiesta all’Infopoint (075 5188255).

"A Corciano - spiega Alessandra Tiroli - abbiamo conservato la Pala dell'Assunta che è una pala del 1513, primo periodo finale, quando ancora il Perugino aveva la bottega attiva qui a Perugia. Un'opera della maturità, che invita alla riflessione, all'introspezione e alla preghiera. Da qui siamo partiti per costruire un itinerario che fondesse la Pala con quello che offre Corciano, ovvero lo splendido paesaggio, e ricostruire un percorso a ritroso fino agli esordi del Divin Pittore, alla sua fonte primaria di ispirazione e al suo primo grande capolavoro, gli affreschi della Cappella Sistina con la storia di Cristo e Mosè, di cui Pietro Vannucci è stato, oltre che esecutore di alcuni affreschi, anche direttore artistico e tecnico dell'intera decorazione".

"Corciano nella sua chiesa matrice conserva dal 1513 un dipinto della maturità di Pietro Perugino che ama e custodisce da sempre per il valore artistico, storico e affettivo come il più prezioso dei gioielli - le parole di Monsignor Gualtiero Bassetti che ha fortemente sostenuto la realizzazione dell'esposizione insieme alla curatrice Tiroli - L’idea è quella di ricreare un continuum tra lo splendido capolavoro degli affreschi sistini delle Storie di Mosè e di Cristo e la Pala dell’Assunta di Corciano, unendovi l’itinerario che prevede anche la totale immersione nel paesaggio umbro, quasi viaggiando all’interno dei dipinti stessi, coglie in pieno il significato più profondo del messaggio spirituale e intimistico espresso dal pittore pievese invitando il fedele ad una comunione intima col Divino".

IL PROGRAMMA DEL PRIMO FINE SETTIMANA

SABATO 5 AGOSTO si inizia alle 18 in piazza Doni con il taglio del nastro del Corciano Fesival - 59esimo Agosto Corcianese (in caso di maltempo l’evento si sposterà alla sala del Consiglio di palazzo Comunale).

Da sabato 5 a lunedì 7 agosto masterclass internazionale di "Direzione d'orchestra di fiati" a cura di Laszlo Marosi, realizzata in collaborazione con Diba (Direttori italiani di banda associati).

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985)

Alle 21 in piazza Coragino “Da novo et d’antico” sulle note della Corciano Festival Orchestra, concerto in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale di composizione originale per Banda. Musiche di J.Halverson, R.C.Ferrìs ,H.Berlioz, G.Verdi, P.S.Robles, M.Lufrano, direttore Alessandro Celardi. Verranno eseguite in prima mondiale assoluta le opere “Seasional rites” di Pedro Salinas Robles, vincitrice del primo premio e “Pala dell’Assunta” di Raul Carrion Ferrìs, segnalata nel 32esimo Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda – 2023. La cerimonia di premiazione si terrà durante l’intervallo del concerto. Ingresso a pagamento (euro 5).

DOMENICA 6 AGOSTO

Alle 18.30 in piazza Doni presentazione di “Tutti contro tutti” libro di Diletta Cappannini (2023, Bertoni editore). A dialogare con l’autrice sarà Mariangela Taccone.

Il libro- Tre generazioni di una famiglia, otto esseri ingabbiati dentro una discendenza in cui il male si trasmette manifestandosi nell’ossessione e nella fragilità. La disperazione della solitudine che avvelena la loro esistenza è scossa dall’irrompere della purezza del bene che spezza la catena di follia, malignità e perversione. Ogni ramo della genealogia, ogni personaggio, è costretto dagli eventi a confessare la propria natura nobile o ignobile affinché nell’epilogo ogni cosa si ricomponga. E tutto, nella più assoluta sincerità.

Alle 20 apertura della Taverna del Duca: a cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria (prenotazioni solo per le ore 20: 340 8527632 - 335 6458985)

Alle 21.30 in piazza Coragino presentazione di “Paesaggio con ombre” libro di Nora Venturini (2022, Mondadori). A dialogare con l’autrice sarà Maria Grazia Virgilio, letture a cura di Giulio Scarpati.

Il libro- Una sera a Roma, accarezzata dal Ponentino. Alla fine del turno mancherebbero due ore, ma per Debora Camilli, la tassista più insubordinata di Roma, la tentazione di staccare prima per concedersi uno Spritz è fortissima. Purtroppo, dall’autoradio la voce perentoria dell’impiegata della cooperativa la richiama all’ordine: c’è una chiamata in zona, Siena 23, al Lungotevere Flaminio, poche storie!

Dal 6 al 15 agosto gaming con Roompicapo "Alla scoperta di Corciano". Una leggenda narra di un inestimabile tesoro. Un oggetto appartenuto al condottiero Ascanio della Corgna che lo rese invincibile nelle sue battaglie e che si dice sia nascosto da qualche parte nel borgo di Corciano. Chiamate a raccolta il vostro team di cacciatori di reliquie e tesori, avrete 90 minuti al massimo per riuscire nell’impresa, decifrando tutti gli enigmi che conducono al tesoro. Informazioni, quote di partecipazione e prenotazioni: 3295758765 - 3925245864