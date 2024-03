"Antiqua Sacra Imago", domenica delle Palme in musica a Bastia Umbra

Domenica 24 marzo 2024 alle ore 21 è in programma a Bastia Umbra "Antiqua Sacra Imago, polifonie e trasparenze", concerto del Coro Città di Bastia, diretto dal M° Piero Caraba, in occasione della Domenica delle Palme.

Il tradizionale concerto della Domenica delle Palme si terrà nella chiesa di San Michele in piazza Mazzini. Organista, Francesco Condello

Programma

J. D. Zelenka Sepulto Domino

(1679 – 1745)

O vos omnes

Ave Regina Cœlorum

U. Sisask Agnus Dei

(1960 – 2022)

A. Part The Deer’s Cry

(1935)

C. H. Parry There is an old belief

(1848 – 1918)

D. Bartolucci Quo abiit

(1917 – 2013)

B. Bettinelli O Jesu Dolce

(1913 – 2004)

P. Caraba Antiqua Sacra Imago

(1956)

E. Elgar Ave Verum

(1837 – 1934)

J. S. Bach Vater unser im Himmelreich

(1685 – 1750)