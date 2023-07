Umbria Jazz, è il giorno di Mika. Tutto il programma di lunedì 10 luglio

È un tuffo nel pop internazionale quello che aspetta, questa sera, il pubblico dell’Arena Santa Giuliana. A Umbria Jazz torna Mika. È atteso alle 21, dopo l’esibizione degli Accordi Disaccordi. Mwenso & The Shakes, invece, firmano l’aftershow.

Gli appuntamenti gratuiti iniziano alle 11.30 con la tradizionale parata dei Funk Off alle 11.30, che verrà ripetuta alle 18.

Ai giardini Carducci, alle 13, Modalità Trio, alle 15 lo showcase dei finalisti del Conad Jazz Contest, alle 18.30 Mwenso & The Shakes, alle 20 Sugarpie & The Candymen, alle 21.30 Shake ‘Em Up Jazz Band, alle 23 J.P. Bimeni & The Black Belts, alle 0.30 Ranky Tanky.

In piazza IV Novembre, alle 19 The Slippery Rock University Jazz Band feat The Sru Jazz Singers, alle 23.30 The New Orleans Mystics.

Alle 12, l’appuntamento con il jazz al museo prevede alla sala Podiani, il concerto di Brandee Younger Trio che replica alle 15.30.

Alle 13, Accordi Disaccordi alla Bottega del Vino per Jazz Wine & Gourmet Cousine.

Alle 16.30 al conservatorio Morlacchi, Jazz@Conservatorio con l’esibizione degli studenti del “Francesco Morlacchi”. Alle 17, al teatro Morlacchi, The Swinger Orchestra, per Aperitif in Jazz, alle 18.30, al Priori Secret Garden, Modalità Trio, e alle 19, con possibilità di cenare, Mitch Woods.

Ancora al Morlacchi, alle 21.30, Fabrizio Bosso Quartet con Julian O. Mazzariello, Nicola Angelucci e Jacopo Ferrazza. ‘Round Midnight alla Taverna 36 con la resident band Dear Dexter e a seguire jam session.