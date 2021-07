L'Umbria che spacca, al via la tre giorni di musica d'autore nel "giardino segreto" della Villa del Colle del Cardinale

Sta per prendere il via l'edizione n°8 dell’Umbria che spacca, nel magnifico scenario della Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto di Perugia. Tre serate (già tutte sold out) dedicate alla grande musica ma in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid e dell’ambiente, in una delle location più belle della città di Perugia e dell’Umbria.

In versione ‘giardino segreto’ ci si immergerà quindi nel magnifico scenario della Villa (residenza principesca del sec. XVI, realizzata dal Cardinale Fulvio della Corgna) dove dal 2 al 4 luglio è in programma la rassegna all’interno del parco gentilmente concesso dal Polo Museale dell’Umbria e dalla Galleria Nazionale dell’Umbria, partner storici del festival.

Il 2 luglio si inizierà quindi con il cantautorato italiano d’eccellenza e precisamente con Niccolò Fabi, per poi passare il 3 luglio al rap da classifica di Frah Quintale (top indie italian artist 2021 su Spotify). Gran finale il 4 luglio con il pop contemporaneo dei Coma Cose (reduci dall’ottimo consenso di pubblico e critica al Festival di Sanremo 2021).

Sono questi i tre headliner delle rispettive serate che in serbo hanno però altri open act da non perdere: ci sarà infatti molta altra musica di qualità anche grazie a Emma Nolde, Vipra, VazzaNikki (la band di Valerio Lundini) e agli umbri Melancholia (grandi protagonisti nell’ultima edizione di X Factor), Elephant Brain e Teleterna.

Programma concerti Villa del Colle del Cardinale

• Venerdì 2 luglio

Elephant Brain (opener) + Emma Nolde (opener) + Niccoló Fabi (headliner)

• Sabato 3 luglio

Teleterna (opener) + Vipra (opener) + Frah Quintale (headliner)

• Domenica 4 Luglio

VazzaNikki e Valerio Lundini (opener) + Melancholia (opener) + Coma Cose (headliner)

Visite in città con ospiti speciali

Nel corso delle giornate del Festival si svolgerà, in collaborazione con il Comune di Perugia (partner storico sin dalla prima edizione de ‘L’Umbria che spacca’), sono state organizzate attraverso ‘L’Umbria che spacca Experience’ anche delle visite, attraverso le bellezze del territorio, con degli ospiti “speciali”: in questi piccoli viaggi ci accompagneranno Andrea Lorenzon (artista digitale tra i più apprezzati e stimati sulla piattaforma di streaming YouTube, padre del celebre canale Cartoni Morti), Adrian Fartade (divulgatore scientifico, youtuber e scrittore italiano) e Valerio Lundini (comico, conduttore televisivo e autore televisivo italiano) il quale suonerà anche in apertura dell’ultima giornata del festival con il suo gruppo, i VazzaNikki.

Come accedere alla manifestazione

L’ingresso all’area del festival sarà garantito solo alle persone munite di: Documento d’identità; Biglietto (stampa o email) con il nominativo che corrisponde al documento d’identità; Autocertificazione (compilabile direttamente anche al festival); non è necessario avere un tampone/vaccino o greenpass per poter accedere.

Quest’anno il concerto si vivrà comodamente distesi sul pratino della Villa del Colle del Cardinale. Si può portare un telo da casa o anche acquistarlo negli stand al festival. I posti saranno distanziati, ma due congiunti potranno stare sullo stesso telo.

All’interno dell’area del festival devono essere tracciate tutte le persone e Ticket Italia dovrà conservare per 15 giorni l’elenco dei presenti, per questo motivo: per le date a Pagamento – 2 Luglio / 4 Luglio è possibile cambiare nominativo entro 48h dall’inizio dell’evento scrivendo una mail a biglietteria@ticketitalia.com; per la data gratuita su prenotazione – 3 Luglio non è possibile cambiare nominativo.

Il programma del 2 Luglio rimarrà invariato. Si potrà tifare Italia prima e dopo il concerto.

L’area del festival è predisposta all’accesso di persone con disabilità.