A “Stati d’Arte” di Villa Fidelia arriva il Maestro Giulio Castrica con la sua magica chitarra

Le suggestioni della musica classica e delle arti visive si incontrano a Villa Fidelia con il concerto del Maestro Giulio Castrica, nell’ambito di “Stati d’Arte 2021”.

La cinquecentesca Villa Fidelia, alle porte di Spello, è tornata ad accogliere, per la sua quinta edizione, la kermesse “Stati d’Arte”, organizzata da La Casa degli Artisti di Perugia. Appuntamento di spessore dove le varie espressioni artistiche si incontrano, si mescolano, di integrano al fine di sviluppare nuove e inaspettate potenzialità.

Appuntamento Venerdì 13 agosto 2021 con un mix di svariate forme artistiche si esprimeranno all’interno delle sale che accolgono l’esposizione di quadri e sculture. Alle ore 19, infatti, il Maestro Giulio Castrica terrà un concerto di chitarra classica che si articolerà in quattro momenti: in apertura si esibirà la giovane promessa Gabriele Sagone che, insieme a Giacono Marcucci che suonerà a seguire, hanno complessivamente vinto e realizzato ottimi posizionamenti in 15 concorsi italiani ed internazionali. Sarà poi la volta di Giulio Pocecco che con la sua chitarra elettrica romperà gli schemi della musica classica rileggendo il virtuoso 24esimo Capriccio per violino del celeberrimo Niccolò Paganini. Toccherà poi al Maestro Giulio Castrica e Seis Cuerdas Dos di Agatino Scuderi, chitarrista e docente catanese nonché allievo del grande Alirio Diaz, qui in concerto con Gloria Pafumi astro nascente della chitarra classica, anch’essa siciliana.

Ad un anno esatto di distanza dalla registrazione, avvenuta proprio in occasione dell’edizione di Stati D’Arte 2020, questo appuntamento celebra anche l’uscita del dvd “Giulio Castrica a La Casa degli Artisti”, in cui è contenuto il filmato del concerto e della mostra della passata edizione.

Oltre 60 le opere esposte, realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo e che quest’anno si arricchisce di questo ulteriore concerto celebrativo in uno dei luoghi più conosciuti ed apprezzati dell’Umbria.