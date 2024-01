Orchestra da Camera di Perugia Young e Francesca Sofia Presentini in concerto alla Sala dei Notari

Riprendono le attività della Fondazione Perugia Musica Classica con un appuntamento dedicato ai giovani talenti: sabato 13 gennaio, alle 20.30, la Sala dei Notari di Perugia ospiterà Ocp Young Winter 2024, concerto dell'Orchestra da Camera di Perugia Young con Francesca Sofia Presentini, flauto solista. In programma il Concerto per flauto in sol maggiore K 313 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 104 in re maggiore Hob:1.104 di Franz Joseph Haydn (i biglietti non sono acquistabili online ma si possono prenotare via mail – info@perugiamusicaclassica.com – comprare in questi giorni nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in piazza del Circo, o alla Sala dei Notari prima del concerto).

Ocp Young è un percorso formativo e professionalizzante che l'Orchestra da Camera di Perugia ha ideato a partire dall’estate 2022: in questi anni ha coinvolto oltre 25 giovani studenti e studentesse, che hanno avuto l'opportunità di provare e perfezionarsi insieme ai loro colleghi più grandi, nel segno di un impegno che vede da sempre l'ensemble cameristico umbro – che ha recentemente festeggiato i primi 10 anni di attività – operare per favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni, nella fruizione e nell'esecuzione della grande musica.