Musica per Crescere 2024, ecco il cartellone degli eventi

Musica per Crescere 2024. Ricomincia il viaggio della Fondazione Perugia Musica Classica con le giovani generazioni

Da mercoledì 21 febbraio, al teatro Brecht, le Mattinate Musicali del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. Saranno 26 – fino ad aprile – gli spettacoli che coinvolgeranno oltre 6000 studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado dell'Umbria, nuova tappa di un progetto che dal 2003 ha proposto oltre 500 concerti per un pubblico di circa 130.000 tra bambini e ragazzi, con più di 37 produzioni originali con nuove commissioni e pezzi di repertorio.

Nel cartellone del nuovo anno tre nuove produzioni, come sempre differenziate per fasce di età, tre storie musicali di talenti in erba, animali architetti molto creativi e piccoli geni assoluti della musica classica: BruttAnatroccolo, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria, favola sonora alla scoperta del mondo e delle emozioni con Giulia Zeetti, attrice e cantante, Stefano Olevano, corno e percussioni, Gianni Maestrucci, percussioni; Jimmy, Tommy e Timmy, per i bambini della scuola primaria e ai ragazzi del primo ciclo della scuola secondaria di primo grado, con tre animali architetti molto creativi che, tra una nota e l’altra, costruiranno una casa fatta di musica (con Debora Contini, attrice e clarinettista, Simone Frondini, oboe, Stefano Olevano, corno, Leonardo Ramadori, percussioni); Mozart!, pensato per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, in cui un talento in erba, genio assoluto di tutti i tempi, racconterà la sua incredibile avventura con la musica (con Francesco “Bolo” Rossini, voce narrante, Matilde Siculi, oboe, Carmine Del Canto, clarinetto, Salvatore Oriti, fagotto, Alessia Morgantini, pianoforte, e con il Coro di Voci Bianche e Giovanile del Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia Marta Alunni Pini, direttore).

Correlato agli spettacoli musicali e ai concerti verrà bandito anche quest'anno il concorso Disegna la locandina, in cui si inviterà il giovane pubblico a realizzare un disegno inerente agli argomenti affrontati negli spettacoli: i lavori premiati, come avvenuto nelle passate edizioni, verranno utilizzati per la locandina della stagione successiva.