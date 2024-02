Stagione Amici della Musica, a Solomeo Enrico Dindo e Carlo Guaitoli

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento al teatro Cucinelli di Solomeo – domenica 25 febbraio alle 17.30 – per la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Questa settimana toccherà a un duo d'eccezione, formato dal violoncellista Enrico Dindo insieme a Carlo Guaitoli, al pianoforte, con un programma particolarmente accattivante e variegato: dal classicismo di Ludwig van Beethoven (Sonata op. 69) al romanticismo di Antonín Dvo?ák (Rondò op. 94), spaziando fino a pagine di più raro ascolto come le Variazioni su un canto finlandese (“Kultaselle”) di Ferruccio Busoni, per chiudere con la Sonata n. 2 op. 81 di Nikolaj Myaskovsky.