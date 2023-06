Moon in June: Corsi, Diodato, Mirabassi-Zanchini. Partenza con il botto

Conto alla rovescia per “Moon in June”. Il festival itinerante nei luoghi più suggestivi del Lago Trasimeno è pronto a proseguire la sua ricerca portando ancora una volta all’attenzione del pubblico non solo i migliori artisti italiani della scena pop/rock ma anche quelli vicini al jazz più sperimentale, da nomi già affermati ad interpreti che sempre più si stanno facendo largo nel panorama nazionale e internazionale.

Si inizia come sempre dove Moon in June è nato, all’Isola Maggiore di Tuoro, con protagonisti soprattutto due degli artisti italiani che meglio rappresentano la scena musicale attuale come Diodato e Lucio Corsi, tra classicità pop e sperimentazione cantautoriale.

Venerdì 16 giugno (ore 19.45) arriva finalmente in Umbria Lucio Corsi, con la prima data del suo tour estivo. Classe 1993 è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro.

Sabato 17 giugno (ore 18.45) ad aprire sarà Daniela Pes. Nata nel cuore della Gallura nel 1992, la sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Daniela Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Ad aprile ha pubblicato il suo primo album, “Spira”, prodotto da Iosonouncane.

A seguire (ore 19.45) toccherà al duo di straordinari musicisti Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Simone Zanchini (fisarmonica). Quello tra Mirabassi e Zanchini è un incontro al vertice tra due virtuosi del proprio strumento. L’assoluto dominio dei linguaggi musicali colti e popolari, la capacità di spaziare dal jazz alla classica, fino alla musica latino-americana, si esplicita sia nelle loro composizioni originali, che nel trattamento di celebri brani del repertorio brasiliano e statunitense.

Domenica 18 giugno (ore 19.45) sarà la volta di Diodato. Il cantautore prosegue il suo viaggio musicale nell’estate 2023 tra i suoi più grandi successi, brani di repertorio e le nuove canzoni estratte dal suo quarto album di inediti “Così speciale”. Prodotte da OTR Live, le date di “Così speciale tour” vedranno il cantautore ospite dei più prestigiosi festival d’Italia, tra cui Moon in June. Il disco ha sancito il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana.

In apertura, dalle ore 18, in scena il live di “Hear & Now”, duo formato dai dj e produttori perugini Ricky L e Marcoradi. Già attivi nella scena dancefloor da anni, nel 2017 uniscono le forze in studio con l’idea di produrre musica con sonorità downtempo e mediterranee che può definirsi “balearic”. Il primo album “Aurora baleare” esce nel 2018 per la prestigiosa etichetta londinese Claremont 56, seguito da altri due dischi e alcuni remix per vari artisti tra cui Tony Esposito. La loro musica nasce dalla volontà di evocare sensazioni ispirate a luoghi e momenti significativi come tramonti in spiaggia, viaggi on the road, malinconici ricordi ed in particolare proprio il lago Trasimeno, a cui sono dedicate due canzoni: “Trasimeno” e “Polvese”. L’esibizione all’Isola Maggiore sarà quindi un’ode alle loro maggiori fonti di ispirazione e per l’occasione saranno accompagnati dal maestro Alessandro Deledda.

Il cartellone di Moon in June, dopo la tre giorni all’Isola Maggiore, prevede inoltre: il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, alla Merangola di Castiglione del Lago andrà in scena “Psichedelic Mantra” (dalle ore 19 alle 24, ad ingresso gratuito), con una serie dj set che articolati in un caleidoscopio di generi musicali diversi che vedranno esibirsi i dj Viceversa e Giopa, con sorprese; il 23 giugno Alfa Mist a Castel Rigone (ore 21.30) con l’apertura (ore 20.45) di Alessandro Deledda feat Hélène 4 (Lorenzo Bisogno, Riccardo Catria, David Pieralisi, Danilo Fiorucci, Nicola Polidori); il 24 giugno (ore 21.30), a San Savino di Magione è attesa Maria Chiara Argirò; gran finale il 29 giugno (ore 21.15) nella Rocca del Leone di Castiglione del Lago con Tony Hadley.