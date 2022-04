International Jazz Day, a Foligno i Savana Funk per il cartellone Umbria Factory Off

Torna la musica nel cartellone di “UFO 22 - Umbria Factory Off”. Sabato 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day, ZUT e Young Jazz presentano infatti il concerto dei Savana Funk. Prosegue così la programmazione progetto artistico multidisciplinare che fa da apripista alla seconda edizione dell’evento “Umbria Factory Festival” prevista in autunno 2022. La prima edizione del progetto ha animato la città di Foligno, e non solo, con tre intensi weekend nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Umbria Factory Off è la rassegna multiforme ed estremamente versatile di eventi e spettacoli di teatro, danza, musica e performing arts, a stretto contatto con le arti visive, le arti interattive, la sound art, il video e la cultura digitale, realizzato grazie alla collaborazione con partner e enti culturali e artistici locali e nazionali.In occasione dell’International Jazz Day, ZUT in collaborazione con Young Jazz portano a Foligno i Savana Funk: il quartetto formato da Aldo Betto, Blake Franchetto, Youssef Ait Bouazza e Max Castlunger suonerà all’interno dello spazio Zut in corso Cavour n.83 (ore 21.30, ingresso 10 euro) l’ultimo album “Tindouf” uscito nel 2021 e distribuito in tutto il mondo.

I Savana Funk incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, connotate da un groove irresistibile ed una presenza scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

L’evento è inoltre uno degli appuntamenti in preview previsti da Young Jazz prima della prossima edizione del Festival che si terrà in autunno a Foligno. E come anteprima non poteva esserci migliore occasione della Giornata internazionale voluta per omaggiare il jazz: "Il 30 aprile in tutto il mondo si festeggia l'International Jazz Day grazie all'Unesco che ha reso il jazz patrimonio dell'umanità per evidenziare quel ruolo diplomatico che ha di unire le persone in tutti gli angoli del globo. Quest'anno Young Jazz è particolarmente orgogliosa e felice di partecipare a questa giornata con il concerto dei Savana Funk allo Spazio Zut!".