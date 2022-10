Inedito e originale, arriva Daniele Silvestri al Lyrick di Assisi per la data inaugurale dei Tourné 2022-2023

Sta per partire, il prossimo sabato 29 ottobre alle 2, la stagione Tourné 2022/2023 promossa da Aucma e Mea Concerti, nella consueta sede del Teatro Lyrick di Assisi. Come concerto inaugurale di una ricca stagione, arriva la data zero del nuovo tour nei teatri di Daniele Silvestri "Daniele Silvestri - Teatri 2022", prodotto e organizzato da OTR live. L’evento si realizza in collaborazione con la Città di Assisi.

Silvestri torna dal vivo con tanta musica inedita "in lavorazione" e, fedele all'originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del prossimo album ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena, costruendolo sul palco insieme al pubblico: «Non solo eseguiremo dei brani inediti - annuncia l'artista sui social - ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi - volenti o nolenti - di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto… il modo e la forma… i contenuti stessi... li lascio per ora alla vostra immaginazione».

Così, in maniera del tutto eccezionale, l'artista porta sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo con il suo pubblico, che diventa spettatore non solo di un concerto ma proprio della costruzione di nuova musica.