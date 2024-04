Il Pierrot lunaire di Arnold Schönberg per gli Amici della Musica

Una squadra di talenti, venerdì 5 aprile alle 20.30 alla Sala dei Notari, per il nuovo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Il concerto sarà l'occasione per apprezzare il Pierrot lunaire di Arnold Schönberg, opera del 1912 che si ispira alla figura “lunatica” di Pierrot-Arlecchino della Commedia dell’arte. Solista come Pierrot sarà l’amburghese Mojca Erdmann, soprano lirico dal ricco repertorio, accompagnata per l'occasione da un piccolo gruppo di straordinari strumentisti: il pianista Alexander Lonquich, il violinista Ilya Gringolts, il direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica e violoncellista Enrico Bronzi, il clarinettista Tommaso Lonquich e la flautista Irena Kavc?ic?.

Ad aprire il concerto, brani strumentali degli anni immediatamente successivi all'opera di Schönberg: la Sicilienne et Burle- sque (1913) di Alfredo Casella, per flauto e pianoforte; la Sonata per violoncello (1915) di Claude Debussy; e l’animata Suite che nel 1919 Igor Stravinsky trasse dal suo spettacolo L’histoire du soldat.