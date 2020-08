Gubbio No Borders, gran finale all'insegna di Duke Ellington

Giovedì 27 agosto gran finale per la 19a edizione del Festival Gubbio No Borders al Palazzo dei Consoli con la musica di Ellington reinterpretata dal sassofonista Cristiano Arcelli, già protagonista gli scorsi anni delle No Borders Masterclass nsieme al contrabbassista Pietro Paris e al batterista Lorenzo Brilli.

Con l'organizzazione dell'Associazione Jazz Club Gubbio e la direzione artistica di Luigi Filippini, sul palco allestito nel Palazzo dei Consoli di Gubbio il noto sassofonista Cristiano Arcelli, già protagonista gli anni precedenti delle No Borders Masterclass, porterà un nuovo progetto creato appositamente per il Festival: è “We Three”, insieme al contrabbassista Pietro Paris e al batterista Lorenzo Brilli, che Arcelli dedica alla musica del grande compositore, pianista e direttore d'orchestra.