"Gospel Connection Mass Choir in Concert” apre la stagione del Teatro Lyrick di Assisi: più di trecento corsiti attesi sul palco

Inizia il prossimo 5 Novembre la stagione del Teatro Lyrick di Assisi, che come evento inaugurale ospiterà il Gospel Connection Mass Choir in Concert (ore 21.15), atteso concerto di chiusura della Gospel Connection che, dal 3 al 6 novembre, sarà nella città serafica per il consueto raduno, giunto quest’anno alla 20esima edizione.

Si tratta di una opportunità unica in Italia per assistere a uno spettacolo con un coro di tali dimensioni – più di 300 i coristi - unito all’eccellenza musicale messa a punto in tanti anni di lavoro. Storico il team di docenti che vedrà salire sul palco insieme al pastor Ron Hubbard, vera e propria forza della natura, minister Trini Massie, Timothy Reddik, minister Nikki Porter e pastor Kieth Moncrief.

La stagione teatrale è organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.