Gli Amici della Musica presentano i giovani talenti dell'Ensemble Kinari e annunciano la nuova edizione del Concorso “Francesco Siciliani”

Sono giovani e talentuosi i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione concertistica targata Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus: sabato 19 novembre, alle 17.30, la Sala dei Notari ospiterà infatti il concerto dell'Ensemble Kinari (Azusa Onishi, violino, Mizuho Ueyama, viola, Gianluca Pirisi, violoncello, Flavia Salemme, pianoforte), che eseguirà musiche di Eliodoro Sollima (Quartetto con pianoforte n. 3, “La leggenda di San Damiano”), Jean Franc?aix (Trio a? cordes) e William Turner Walton (Quartetto con pianoforte in re minore).

Un'ensemble bilingue

Fondato nel 2019, l'Ensemble italogiapponese lavora per esplorare quei “luoghi” della musica lasciati per differenti motivi in zone grigie, donandogli il proprio “colore” (kinari è un termine giapponese che descrive la colorazione di un tessuto al suo stato più naturale, originario e puro). In tal senso il primo progetto è stato dedicato alla riscoperta del repertorio cameristico di Eliodoro Sollima, in collaborazione con il celebre violoncellista Giovanni Sollima, figlio del compositore, da cui è nato un album pubblicato nel 2021 per l’etichetta olandese Brilliant Classics.

Torna il concorso internazionale “Francesco Siciliani”, come partecipare

Spazio alle nuove voci della classica contemporanea, torna il Premio “Francesco Siciliani”, concorso internazionale di composizione per un’opera di musica sacra. Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus- Sagra Musicale Umbra, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la sesta edizione del premio dedicato al grande compositore e direttore artistico che ridette vita nel secondo dopoguerra alla Sagra Musicale Umbra, avrà per tema una composizione per coro (con o senza organo), della durata compresa tra i cinque e i quindici minuti.

Testo da utilizzare, l'Agnus Dei (Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem).

I partecipanti potranno inviare il proprio materiale (info su perugiamusicaclassica.com/it/premio-francesco-siciliani) dal 20 dicembre al primo giugno 2023: i tre brani finalisti saranno eseguiti il 16 settembre 2023 nell'ambito della Sagra Musicale Umbra 2023 dal Coro della Cattedrale di St. Jacob di Stoccolma diretto da Gary Graden. Nel 2021 a vincere fu Andrea Manzoli con il suo Sanctus.

L’autore della composizione vincitrice ricevera? inoltre un premio di 5.000 euro. La Giuria è presieduta da Berislav S?ipus? (compositore) e composta da Lorenzo Donati (direttore), Gary Graden (direttore), Rino Murakami (compositrice), e Marcello Filotei (compositore e segretario artistico del Concorso).