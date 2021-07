Festival Umbria in Voce, gran finale con la cantautrice portoghese Lula Pena

E' in pieno svolgimento la 7a edizione del Festival Umbria in Voce, rassegna internazionale volta alla celebrazione e alla esplorazione vocale. In questi giorni incontri, workshop e laboratori didattici, sono in corso di svolgimento nel comune di Gubbio, mentre sale l’attesa per il weekend del 23, 24 e 25 luglio con i tre concerti conclusivi.

Organizzato dalla Associazione Umbria in voce con il sostegno del Comune eugubino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, negli anni il Festival ha ospitato grandi artisti della voce e della parola, e sabato 24 luglio porterà al Teatro Romano di Gubbio l'affascinante diva internazionale Lula Pena.

Definita da Caetano Veloso “una delle più grandi voci viventi”, la chitarrista e poetessa portoghese sarà protagonista di un live dalle molteplici ispirazioni stilistiche: dal fado portoghese alla morna capoverdiana, dalla canzone francese alla bossanova brasiliana fino al tango argentino, alle atmosfere afro-arabe e al folk americano. La sua è una delle voci più conturbanti della scena contemporanea. Nata e cresciuta a Lisbona, Lula Pena si appropria del fado per andare “oltre il fado” e consegnarlo al nuovo millennio nella sua disarmante semplicità e con la sensibilità poetica della nostra epoca.

La serata si concluderà con la tradizionale jam session al Caffè del Teatro Romano.

Elettronica e visual art venerdì 23 luglio dalle 21 al Chiostro del Palazzo Ducale di Gubbio, con la performance multimediale “Serpentine” della cantante Ludovica Manzo insieme alla videoartist Loredana Antonelli.

Il Festival si conclude domenica 25 luglio alle 19 alla Basilica di Sant'Ubaldo, con il concerto “Geometrie vocali” del pluripremiato Libercantus Ensemble diretto da Vladimiro Vagnetti: una raffinata realtà nata a Perugia con un repertorio che spazia dalla polifonia sacra e profana, antica e contemporanea, oltre che alla musica corale moderna.

All’insegna della sperimentazione e dell’inclusione, anche quest’anno Il Festival tocca le location più suggestive della Città di Gubbio e dei suoi dintorni, con l’intento di valorizzare attraverso la Musica la suggestione dei luoghi dell’Alta Umbria. Il programma completo è consultabile sul sito del festival www.umbriainvoce.it.