"Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo", gli Elio e le Storie tese sono tornati

Attesa finita e finalmente domani, 3 dicembre, alle 21 ad andare in scena al teatro Lyrick di Assisi saranno Elio e le Storie Tese, protagonisti di "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo", diretto dal maestro Giorgio Gallione.

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno venti persone a testa che chiedono "Quando tornate insieme?" e "Ma non vi eravate sciolti?", Elio e le Storie Tese rispondono infatti ritornando a teatro con la tournée, partita nel mese di ottobre, che toccherà la città serafica nell'ambito della stagione Tourné 2023/2024 promossa da Aucma e Mea Concerti in un appuntamento realizzato, per l'occasione, in collaborazione con il Comune di Assisi.