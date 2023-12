Due Mondi, per Natale in concerto Dream Gospel Voices

C’è grande attesa per l’appuntamento natalizio del Festival dei Due Mondi: sabato 16 dicembre alle 20 il palcoscenico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti ospita il Concerto del coro Dream Gospel Voices. L’ensemble americano unisce la tradizione del gospel degli Stati Uniti alla modernità musicale d’oltreoceano. I cantanti di Dream Gospel Voices portano con se? una lunga esperienza tra le fila dei cori più prestigiosi di Harlem, quartiere newyorkese ricco di storia e cultura che è una testimonianza vivente della forza di questa tradizione musicale. Qui il canto gospel ha trovato la sua voce, quando le comunità afroamericane si sono riunite nelle chiese per esprimere la loro fede attraverso la musica. Un messaggio che a Natale si fa ancora più forte. Biglietti da 15€ a 35€, ultimi posti disponibili.

A Natale arriva anche la Festival Christmas Card, in edizione limitata, per regalare tutta l’emozione dell’edizione 67 in programma dal 28 giugno al 14 luglio 2024. La nuova Card consente di acquistare, al prezzo speciale di 50€, due biglietti a scelta per gli spettacoli della prossima edizione del Festival una volta annunciata. La Card è valida per due ingressi allo stesso spettacolo oppure per un ingresso a due spettacoli diversi.