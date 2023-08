Correnti Jazz Festival, quattro giorni a tutta musica. Il programma

Correnti Jazz Festival entra vivo. Quattro giorni di grande musica a cavallo tra jazz, soul e blues. Mercoledì 2 agosto alle 18 è la volta del caffè letterario con il bluesman umbro Maurizio Pugno, che insieme al figlio Leonardo ci presenta il suo format tra parola e musica “La casa dalle 12 stanze: il blues e le sue suggestioni”, e a seguire alle 21.30 un docufilm sul jazz proiettato nel parco di Villa Anita per grandi e piccini.

Da giovedì 3 agosto si apre un altro importante appuntamento per musicisti e musiciste desiderosi di aprirsi ad approcci musicali non convenzionali: prenderà il via il “Collettivo Maestrale”, laboratorio di improvvisazione e conduction diretto dalla contrabbassista Silvia Bolognesi che si concluderà domenica 6 agosto con una performance live registrata che confluirà in un disco digitale, prima produzione del Correnti Jazz Festival, nonché occasione imperdibile per tutti gli iscritti.

E la sera di giovedì 3 agosto l’atteso concerto della cantante Serena Brancale con il suo nuovo quartetto vocale “Pessime intenzioni”, di nuovo in collaborazione con il Gubbio No Borders Festival. Il suo nuovo live si colora di elettronica, con 4 polistrumentisti che si intercambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione. Lo show propone come repertorio i brani più rappresentativi degli album di Serena Brancale, in particolare l’ultimo album “Je so accussi” ma in una forma completamente rivisitata, con 4 voci gospel protagoniste collaudate in un’unica armonia Nu Soul.

Venerdì 4 agosto il palco all’aperto di Villa Anita vedrà un doppio concerto, per una serata di matrice umbra. I primo set il fisarmonicista Federico Gili in fisarmonica solo ci presenta il suo nuovo album “Cantabile”: dalle composizioni originali contraddistinte da un forte lirismo a episodi di pura improvvisazione, dagli standard della tradizione americana a momenti di trascinante energia ritmica. Nel secondo set Correnti Jazz Festival ospiterà il trio del chitarrista Angelo Lazzeri, direttore del dipartimento jazz del Conservatorio Morlacchi di Perugia, con il progetto “Our favorite Ellington” insieme a Guido Zorn (contrabbasso) e Alessandro Fabbri (batteria), per un omaggio alla musica di Duke Ellington.

Sabato 5 agosto un altro doppio concerto conclude gli appuntamenti serali di questa prima edizione del Correnti Jazz Festival, con 2 progetti imperdibili: il primo set è dedicato al trio della giovane violinista Anais Drago, vincitrice del Top Jazz 2021 come miglior nuovo talento, che guida il trio "Terre Ballerine" composto dal clarinettista Federico Calcagno e dal batterista e percussionista Max Trabucco. Corde, fiati e percussioni: dal jazz alla classica contemporanea, dall’improvvisazione alla sperimentazione di tecniche e timbri fino al folklore, in un repertorio totalmente originale e composto appositamente dalla Drago per il trio.

Il secondo set vedrà l’incredibile Antonello Salis in piano e fisarmonica solo per il suo “Salissolo”. L’artista alternerà al pianoforte la fisarmonica, con un repertorio il più misto che possiate immaginare: si va da sue composizioni originali a tracce che vanno dal jazz rock all’avanguardia più totale, dai Beatles a tanto altro. Il tutto condito con una dose massiccia di improvvisazione. Il suo stile stordisce chi pensa di andare ad ascoltare un pianoforte solitario, stile jazz: “pianista e fisarmonicista jazz” sono definizioni utili soltanto se andate a cercare i suoi dischi nei negozi.