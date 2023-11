Baustelle, parte da Assisi il tour "Elvis a teatro": "Intimo sexy"

Parte dal Lyrick di Assisi il tour "Elvis a teatro" dei Baustelle. La band è attesa per il 5 aprile. Ancora una volta è caduta sull'Umbria la scelta per dare avvio alla serie di concerti che, come in questo caso, porterà il gruppo in tutta Italia. Lyrick come l'auditorium San Domenico di Foligno o come Orvieto sono sempre più spesso individuati come i luoghi giusti dove mettere a punto i dettagli degli spettacoli. E l'ìUmbria, come sempre, risponde con una grande accoglienza.