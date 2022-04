Al Chroma Festival un altro big, è l'artista italo-colombiana Joan Thiele che arriva a Bastia Umbra il 12 giugno

Dopo il primo grande ospite, il rapper e producer romano Ketama126 ch e si esibirà sabato 11 giugno, il Chroma Festival in programma a Bastia Umbra da 10 al 12 giugno svela la seconda sorpresa musicale.

Nella tre giorni di musica densa di ospiti e attrazioni ad ingresso gratuito, la serata di domenica 12 giugno sarà caratterizzata dal live di Joan Thiele. La cantautrice italo-colombiana ha infatti annunciato il suo tour estivo, con la seconda data che sarà proprio quella umbra, per arricchire così il cartellone dei concerti sul palco allestito nell’Area verde di Borgo Primo Maggio a Bastia Umbra.

Dopo le release, dello scorso anno, dei 3 atti (Undamento), ciascuno composto da due canzoni, “Atto I - Memoria del Futuro”, “Atto II - Disordinato Spazio” e infine “Atto III - L’Errore”, l’artista dall’impronta musicale ed estetica del tutto personale continua il suo viaggio affascinante tra tradizione e sperimentazione, conquistando nuovi ambienti, scene e sempre più persone. R&B, soul, allusioni jazz, vocazione internazionale con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano anni ’60 e ’70.

Un festival pieno di sorprese

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. Mission del Chroma Festival è quella di una progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.

Chi è Joan Thiele

È una cantautrice e producer di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane, cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Fin dall'infanzia ha trascorso una vita nomade che le ha regalato un gusto musicale internazionale. Finito il liceo, si trasferisce a Londra, dove coltiva la sua passione per la musica e sviluppa una grande personalità artistica.

Nel 2016 esce il suo primo ep, “Joan Thiele”, anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”. A febbraio 2017 viene scelta da Radio Rai Due come rappresentante dell’Italia a Groningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017 e nel 2018 pubblica l’album Tango.

Nel 2020 pubblica per Undamento/Universal Music “Operazione Oro”, il primo EP in lingua italiana, un viaggio tra pop / R&B e colonne sonore. Il disco nasce con il ritrovamento di vecchie bobine di viaggi della sua famiglia: Joan ha voluto dare una colonna sonora a quei viaggi meticolosamente filmati.

Nel 2021 annuncia un nuovo progetto: per raccontare i suoi pensieri, Joan Thiele decide di suddividere la sua musica in atti, come se ci trovassimo al cinema o a teatro. Come se ad ascoltare la sua musica fossimo tutti nello stesso luogo magico, per condividerla.

Il 12 febbraio pubblica per Undamento il primo capitolo dal titolo “Atto I - Memoria del Futuro”, composto da 2 tracce: Cinema e Futuro wow. In questo primo Atto, dedicato al Tempo - Joan si è avvalsa della collaborazione di artisti e produttori tra i più influenti e apprezzati della nuova scena italiana: Mace e Venerus nella traccia Cinema e Ceri in Futuro wow. Due canzoni pubblicate sotto forma di un Atto I che Joan ha scelto di dedicare al Tempo: “Ho capito che il tempo non mi è nemico, è memoria del mio futuro. È ricordare i possibili futuri che ho progettato e cercare, nel presente, di realizzare scenari migliori. Il tempo mi ha segnata, come graffi che mi porto dietro”.

Il 30 aprile 2021 pubblica per Undamento il secondo capitolo: “Atto II - Disordinato spazio”, composta dalle tracce “Tuta blu” (prodotta da Emanuele Triglia e Joan Thiele) e “Scilla” (prodotta da Amanda Lean & Not for Climbing, Joan Thiele): “Disordinato spazio è la mia testa, la dimensione dei miei pensieri disordinati. Quel luogo in cui nascono le idee e si trasformano in musica. I miei pensieri si propagano come cavi nella terra e prendono forma nell’universo che mi circonda. Io sono l’insieme di questo caos, in equilibrio tra forza e fragilità”.

Il 22 ottobre 2021 pubblica “Atto III - L’Errore”, il terzo e ultimo capitolo che, ancora una volta, si compone di due nuove canzoni: “Sotto la pelle” prod. Mace e Venerus e “Errori” prod. B-Croma: “Il mio viaggio si chiude raccontando il più dolce pensiero di questo mio ultimo anno: concedermi l’errore. Imparare a sbagliare come un cyber struccato che ricerca l’istinto, la necessità di cantare leggerezza. Mi concedo l’errore e la paura di sbagliare. La perfezione non esiste, fortunatamente”.