Fortepiano e Steinway, alla Sala dei Notari un viaggio nella storia della musica con Gianluca Cascioli

Sarà il pianista e compositore torinese Gianluca Cascioli, sabato 23 marzo alle 17.30 alla Sala dei Notari, il protagonista del nuovo appuntamento della stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Il concerto sarà una preziosa occasione per l’ascoltatore, chiamato a riflettere sulla sua familiarita? “sonora” con brani particolarmente noti di due secoli fa, quando il pianoforte che conosciamo oggi era ancora in fase di pieno sviluppo: Cascioli presenterà infatti un repertorio storico e moderno eseguito su due strumenti diversi, un moderno pianoforte Steinway, per i brani dell’ultimo mezzo secolo, e una copia di un fortepiano di Anton Walter del 1805, per le pagine classiche. Il programma affiancherà la Fantasia in do minore di Wolfgang Amadeus Mozart e le Sonate Al chiaro di luna e Appassionata di Ludwig van Beethoven, eseguite sul fortepiano, alle pagine più moderne di Luciano Berio (Wasserklavier), Gyo?rgy Ligeti (lo Studio Arc-en-ciel), John Adams (China Gates) e dello stesso Cascioli (uno Studio in memoria di Frank Zappa), eseguite sullo Steinway.

Dopo essersi distinto al Concorso “Micheli” (Teatro alla Scala) nel 1994, e aver debuttato a Perugia nel 1996, nel giro di pochi anni Cascioli si e? esibito con le piu? prestigiose orchestre europee e statunitensi e ha iniziato una collaborazione fruttuosa con le etichette Deutsche Grammophon e Decca, spaziando da Mozart e Beethoven fino a pagine dei nostri giorni. In campo cameristico ha collaborato con importanti colleghi come Mstislav Rostropovich, Jurij Bashmet, Maxim Vengerov, Frank Peter Zimmermann, Clemens Hagen, Sabine Meyer e il Quartetto Alban Berg.