Amici della Musica, è il momento di Vincenzo Maltempo

Prosegue con il pianista Vincenzo Maltempo, sabato 3 febbraio alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Classe 1985, primo premio al Concorso Internazionale F. Liszt di Grottammare nel 2008 e primo premio all’unanimità al Concorso Internazionale G. A. Fano nel 2012, Maltempo aprirà il concerto di Perugia con l'Introduction et Andante con moto op. 13 n. 2 (Terzo Concerto da Camera) e il Secondo Concerto da Camera op. 10 n. 2 (trascrizione per pianoforte solo dell’Autore) di Charles-Valentin Alkan, autore a cui ha dedicato il suo secondo e acclamato album, pubblicato dalla casa discografica londinese PianoClassics e definito dal critico del Guardian Andrew Clements “esaltante, una vera rivelazione”. A seguire, sabato alla Sala dei Notari Vincenzo Maltempo proporrà il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37. (trascrizione del primo movimento per pianoforte solo e Cadenza di Alkan), l'Adagio, dal Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra (trascrizione per pianoforte solo di Alkan) di Ludwig van Beethoven, e la Wanderer-Fantasie in do maggiore op. 15 di Franz Schubert.