A Sagrantino wine & performance Piero Angeli con la sua chitarra sarda

Sarà la musica di Paolo Angeli, artista di calibro internazionale, a fare da colonna sonora al prossimo evento di Sagrantino wine & performance, il nuovo contenitore di iniziative dell’associazione La Strada del Sagrantino che valorizza i territori e le loro tipicità abbinando a degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici attività culturali. L'evento di venerdì 5 maggio al Teatro Torti di Bevagna sarà di grande spessore artistico e vedrà esibirsi Angeli, nel concerto di musica sperimentale ‘Rade’, con la sua chitarra sarda preparata, strumento orchestra dotato di 18 corde, ibrido tra chitarra baritono, violoncello e batteria, dotato di martelletti, pedaliere ed eliche a passo variabile.

Nato e cresciuto in Sardegna, oggi considerato tra i più importanti innovatori con radici nella scena musicale internazionale, Angeli è approdato a un linguaggio che tiene insieme la musica tradizionale sarda e quella d’avanguardia mediterranea, tra free jazz, folk noise, pop minimale, post- rock. Angeli ha all’attivo 12 album da solista ed ha improvvisato e collaborato con molti artisti, tra cui Fred Frith, Iva Bittova, Hamid Drake, Evan Parker, Antonello Salis, Pat Metheny, Jon Rose. Dal 2005 vive in Spagna e suona regolarmente nei più importanti festival e teatri di tutti i continenti.

In Rade, “la musica affiora – si legge nella descrizione dello spettacolo – come un relitto carico di memoria in cui le composizioni divengono luoghi utopici di transito. Isole musicali sospese tra popolare e contemporaneo tra pulsazioni balcaniche, arcate mediorientali, adagi desert nord africani, citazioni di Rebetiko, delle avanguardie storiche, reminiscenze flamenche, art-rock e convergenze in squarci di liricità”. Durante il concerto sarà anche possibile degustare vini di produzione del territorio delle denominazioni Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg. Il costo di concerto e degustazione è di 15 euro.

La prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/QsqBiKsBgVDCqons8. Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.