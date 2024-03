Umbria Jazz 2024, cambio di line up per il 16 luglio

Cambio di line up nel cartellone di Umbria Jazz 2024. In seguito alla cancellazione del tour dei Tower of Power, sul palco principale dell'Arena Santa Giuliana il 16 luglio si alterneranno la pianista Hiromi, con il suo Hiromi's Sonicwonder, e a seguire Lizz Wright. Lizz Wright, inizialmente in programma il 15 luglio al Teatro Morlacchi, sarà sostituita da Danilo Rea.

Per chi ha già acquistato i biglietti del 16 luglio al Santa Giuliana può chiedere il rimborso entro il 30 aprile tramite i canali dedicati di Boxol e Ticketone. Altrimenti può utilizzare il tagliando acquistato per assistere al concerto. Mentre, i biglietti per il concerto di Lizz Wright al Morlacchi saranno rimborsate completamente, quelli per Danilo Rea saranno in vendita a partire dalle 15 del 27 marzo su Boxol.