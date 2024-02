Da Sanremo all'Umbria che Spacca con La Sad

L'UMBRIA CHE SPACCA 2024

XI edizione

3 (preview) - 4 - 5 - 6 - 7 luglio 2024

Perugia

Il festival musicale annuncia il ritorno di “Rebel Sunday” dopo il successo dello scorso anno: la serata Pop Punk ad ingresso gratuito viene riproposta e la prima band arriva direttamente da Sanremo

LA SAD

protagonista sul palco dei Giardini del Frontone

domenica 7 luglio

Si va completando e arricchendo sempre più il cartellone della 11esima edizione de “L’Umbria che Spacca”, in programma a Perugia il 3 (anteprima), 4, 5, 6 e 7 luglio 2024. Il gran finale del festival sarà con Rebel Sunday, la serata Pop Punk ad ingresso gratuito che dopo il successo dell'anno scorso viene riproposta.

In attesa di annunciare la lineup completa, intanto si svela il nome della prima band che salirà sul Main Stage dei Giardini del Frontone. Toccherà a La Sad - il trio formato da Theø, Plant e Fiks che è tra gli artisti in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo” – aprire la serata di domenica 7.

Con un'attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un'intera generazione e dell'importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Sull'onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato sui palchi di tutta Italia con il “Summersad Tour”, La Sad ha fatto il suo esordio al Festival della canzone italiana: "Autodistruttivo è la storia di un ragazzo, ma potrebbe essere la storia di qualsiasi persona che fa fatica a farsi accettare dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla società. La difficoltà nel sentirsi a proprio agio con gli altri si trasforma in una grande sofferenza e in una non-accettazione di se stesso. Una canzone per dar voce a chi la voce non ce l’ha, a chi non viene ascoltato, a chi si è sempre sentito fuori posto, deriso".

Un nuovo importante nome annunciato dal festival musicale dopo quelli di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio) e Salmo e Noyz Narcos (6 luglio).

I biglietti degli altri live del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.

Il festival organizzato dalla Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale del centro Italia, ha creato una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all'arte, con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dalla regione Umbria.

L'edizione 2024 de “L'Umbria che Spacca”, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Perugia, sarà caratterizzata da una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative.

La Sad, trio formato da Theø, Plant e Fiks, nasce nel 2020 dall’incontro dei tre artisti, che decidono di unire i loro percorsi musicali per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Theø, Plant e Fiks, che provengono da tre regioni diverse (Lombardia, Puglia e Veneto), si sono uniti grazie alla stessa passione per la musica e a un forte legame di amicizia creatosi negli ultimi anni. Theø è un cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant è una giovanissima promessa che ha le sue radici nel panorama trap ed emotrap e Fiks è caratterizzato da un'attitudine molto punk e liriche depresse. Sin dal primissimo singolo, "SUMMERSAD", i tre prendono una direzione innovativa sia a livello di sound che di liriche, portando avanti tematiche legate alla depressione e a problemi di relazioni. Successivamente escono "Psycho girl", "Miss U", "2nite" e “Summersad 2”, altri quattro singoli che consolidano la posizione della Sad nella scena italiana e che aprono nuovi orizzonti musicali. L'album di debutto "Sto nella Sad" ha sancito il trio come gli ambasciatori del nuovo emo italiano. L’estate 2023 ha visto il trio impegnato in numerosi live in giro per l’Italia con il Summersad Tour, la prima edizione del Summersad Fest - e la presenza di artisti internazionali di rilievo nella scena tra cui, tra gli altri, ModSun, Lil Lotus, Zand e Beauty School Dropout - la partecipazione al Love Mi e l’esibizione insieme agli Articolo 31. È in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.