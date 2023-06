Roccacinema, a Castiglione del Lago film per tutti e grande arte

A Castiglione del Lago torna l'appuntamento con “Roccacinema 2023”. "La nostra proposta di cinema è popolare, adatta ad un pubblico vasto e generalista, pur non rinunciando, come ogni anno, a proposte di qualità in italiano e in versione originale inglese. Nella prima parte del programma, fino all’8 agosto, proponiamo tre film dedicati alla grande arte italiana e inseriti in un’offerta complessiva con la nuova mostra 'Rinascimenti: Perugino e Signorelli, l’invenzione del paesaggio. Visioni contemporanee tra reale e virtuale' visitabile fino a ottobre a Palazzo della Corgna". Si tratta di “Perugino. Rinascimento immortale” martedì 11 luglio, “Raffaello. Il giovane prodigio” lunedì 24 luglio e “Il peccato: il furore di Michelangelo” martedì 1° agosto: in queste tre date verrà offerto un pacchetto comprendente la visita guidata alla mostra, accompagnati dal curatore e critico d’arte Andrea Baffoni che introdurrà brevemente ogni film.

Domani sera, venerdì 24 giugno, il primo film, a 3,5 euro, sarà “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni, seguito sabato da “La sirenetta” di Bob Marshall in italiano e domenica in lingua originale. Da segnalare per venerdì 7 luglio l’appuntamento con il terzo film prodotto dall’Associazione per Gioiella: “I delitti del Bar La Ruota: il segreto di Ambra”, un giallo comico che vede protagonisti i giovani del paese vicino a Castiglione del Lago, diretti da Claudio Mariottini.



Nella seconda parte, che partirà dal 9 agosto, arriveranno sicuramente “Mission. Impossible 7” con Tom Cruise, “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling, la commedia francese “Due matrimoni alla volta” e “Fidanzata in affitto” con Jennifer Lawrence e Matthew Broderick. Il costo del biglietto per i film internazionali è fissato a euro 6,50.