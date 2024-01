Giornata della Memoria, le iniziative di Castiglione Cinema

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, l’associazione di promozione sociale Castiglione del Cinema organizza una serie di incontri e proiezioni con le scuole di Castiglione del Lago e dintorni. Nelle mattinate di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione, sarà proiettato il film L’ultima volta che siamo stati bambini, esordio alla regia di Claudio Bisio, che racconta l’avventura di tre bambini che vanno a salvare un piccolo amico preso dai nazisti perché ebreo.

Le proiezioni cominciano alle 9 e tra una visione e l’altra ci saranno approfondimenti a cura del direttore artistico dell’associazione, Emanuele Rauco, e dibattiti sui temi storici e sociali con i ragazzi delle scuole e i professori.

L’associazione di promozione sociale Castiglione del Cinema, costituita nel maggio 2023, ha come obiettivo promuovere e radicare la cultura cinematografica nel Trasimeno e nei territori limitrofi attraverso l’organizzazione di eventi e rassegne, incontri con autori, registi e attori, coinvolgendo anche le scuole e i giovani. Per dare un seguito a Castiglione del Cinema 2023, che si è svolto a settembre, l’associazione sta preparando importanti manifestazioni per il 2024.