"Chico summer fest", tutto pronto per il grande evento di quartiere al Parco Chico Mendez di Perugia, all'insegna della socialità e della condivisione

Venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 17.00 e fino alle 23.00 circa , festa grande al Parco Chico Mendez di Via Cortonese, con l'evento "Chico Summer - Quartiere in festa”, un momento di aggregazione per igli abitanti del quartiere perugino dopo due difficili anni di pandemia.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Natura Urbana in collaborazione con l’Associazione TIC e patrocinata dal Comune di Perugia e da A.I.C.S. vedrà una serie di momenti diversi, per un pubblico di tutte le età: si inizia alle 17.00, con la premiazione del concorso indetto dalla Direzione Didattica del II Circolo per la realizzazione del nuovo logo della scuola, in collaborazione con la stessa Direzione Didattica e con l’Associazione Territorio, Istruzione e Cultura.

Sempre alle ore 17.00 si terranno delle letture animate in lingua inglese per bambini. Alle ore 18.00, invece, verrà presentata la nuova spazzatrice elettrica di Gesenu S.P.A., una risorsa per la Città di Perugia e verranno realizzati alcuni laboratori sul riciclo da parte degli addetti di Gesenu S.P.A.

Alle ore 19.00, infine, sarà il momento della cena di beneficenza lungo le vie del parco, che ha lo scopo di raccogliere fondi per acquistare nuovi giochi per l’area verde. Si tratta anche di un modo per contribuire attivamente al miglioramento dell’area giochi del parco.

La serata sarà poi allietata dalla musica dal vivo.

"Teniamo particolarmente a ringraziare gli sponsor che hanno reso questa serata possibile - spiega in una nota il presidente dell'associazione Natura Urbana, Lorenzo Salvi -, in particolare Coop Centro Italia, la Panetteria Pasticceria Cerquiglini, l’Orto dei Frati e delle Monache di Via Gallenga e le Cantine Goretti. Vi aspettiamo numerosi per dare il benvenuto all’estate e passare una serata in compagnia ed in allegria".

Per la cena si consiglia la prenotazione, seppure non sia obbligatoria.