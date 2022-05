Un parco a misura di tutti grazie all'impegno dei giovani: l'esperienza di Natura Urbana al Chico Mendez

Ci sono belle notizie di cui bisogna parlare, notizie che riguardano il quotidiano intorno a noi e piccoli gesti di cura e bellezza che fanno del bene a ogni persona.

E’ la storia dell’associazione di promozione sociale Natura Urbana, che a Perugia, dal lontano 2005, si prende cura del Parco Chico Mendez, alle porte della città, nel popoloso quartiere tra via Cortonese e Madonna Alta.

Ci racconta la sua storia il presidente, Lorenzo Salvi, un giovane di appena 18 anni che ha raccolto questa speciale “eredità” dal nonno Gianfranco Salvi.

“Nel 2005 mio nonno assieme a un amico, Ruggero Angeletti, fondò questa associazione per prendersi cura del parco, vedendo le condizioni di degrado in cui versava. Strinsero una convenzione con il Comune di Perugia, che ancora è in essere, per la sua gestione, manutenzione e pulizia”.

Nel corso degli anni il parco è diventato sempre più bello ed oggi, grazie anche a interventi mirati finanziati dal Comune, è un vero salotto per la città. Natura Urbana, nel frattempo, è cresciuta e al suo interno genitori e figli (che poi sono i principali fruitori di questa superficie verde fra i palazzi) continuano a prendersi cura del suo decoro.

“Ogni giorno - ci spiega Lorenzo - c’è un volontario che passa e pulisce il parco. A questo proposito abbiamo anche attivato dei progetti di alternanza scuola lavoro con il Liceo Alessi e il Liceo Pieralli e oltre a questo compito di pulizia e manutenzione, gli studenti ci aiutano a organizzare degli eventi”.

Sì, perché da alcuni anni a questa parte - e ultimamente, dopo la pandemia, sempre di più, il Chico Mendez è diventato anche un “salotto” per una serie di manifestazioni pensate per grandi e piccoli, dotandosi di una sede per Natura Urbana, l’eco modulo al centro del parco.

“L’idea di avere una sede fisica e un punto di aggregazione c’era da tanti anni. Prima del lockdown era iniziata la costruzione di questo eco modulo che ora è realtà”.

Presentazioni di libri, letture animate per bambini e ora anche uno speciale corso di Nordic Walking con un insegnante qualificato: sono queste le iniziative pensate dai e per i soci, attualmente circa 90, tesserati per l’associazione, ma naturalmente aperti a tutti i fruitori del parco.

Come dicevamo, sono soprattutto le famiglie e i bambini dei due quartieri che il parco lambisce a frequentare il Chico Mendez. A questo proposito, Lorenzo e i suoi giovani amici/soci membri del Consiglio direttivo di Natura Urbana, hanno di recente lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela (c'è tempo fino al 30 Maggio) per finanziare l’acquisto di nuove casette di legno nell’area giochi per bambini:

“Quelle attuali non sono più sicure - spiega Lorenzo Salvi - dobbiamo provvedere all’acquisto di altre nuove e per questo stiamo cercando di autofinanziarci anche tramite una cena di quartiere con musica in programma il 4 Giugno, in cui ci sarà anche una bella mostra fotografica su come era una volta questa zona”.

Oltre a questa lodevole iniziativa che vede tanti giovani impegnati a curare e promuovere un bene di tutta la comunità cittadina, Natura Urbana propone anche altre occasioni, specialmente in collaborazione con la Direzione Didattica 2, quella delle scuole di quartiere: ad esempio ogni anno, tra ottobre e novembre, gli alunni sono invitati a passare una mattinata nel parco raccogliendo le olive e provvedendo alla pulizia del luogo, con le spiegazioni offerte dagli addetti di Gesenu.

Natura Urbana è un’associazione legata al quartiere, per il quartiere. C’è spazio per chiunque voglia, come fanno Lorenzo e suoi coetanei, prendersi cura di un bene a disposizione di tutta la città.