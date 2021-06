Anche Castiglione del Lago celebra la sua "Notte romantica" 2021

Anche Castiglione del Lago, sabato 26 giugno, celebrerà la sua Notte Romantica. In questo contensto il percorso museale di Palazzo della Corgna verrà aperto in maniera straordinaria anche di sera, dalle ore 21 alle ore 23, con un ingresso a prezzo ridotto: biglietto unico a 4 euro. «Durante la serata speciale per la Notte Romantica – spiega Nadia Pasquali di Lagodarte – ci sarà una performance degli Orti di Mecenate, il gruppo castiglionese in costume seicentesco che interpreterà, con danze e brani recitati, il tema degli amori ai tempi di Fulvio Alessandro della Corgna, marchese e poi duca di Castiglione del Lago dal 1606 al 1647».

La Notte Romantica sarà anche grande cinema alla Rocca Medievale con la programmazione questa sera 25 giugno e sabato 26 giugno, nell’ambito della rassegna Roccacinema, del film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, presentato anche a “Castiglione Cinema” nella serata al Teatro Morlacchi di Perugia alla presenza del maestro bolognese. Nel film di Avati un anziano farmacista rimane vedovo dopo sessantacinque anni di matrimonio: i ricordi della sua storia con la moglie riaffiorano in lui con lucidità e ricchi di dettagli; la figlia dell'uomo, una nota editrice, decide di assumere uno scrittore affinché scriva un romanzo sulla vita dei genitori basandosi sui ricordi del padre.

La proiezione inizia alle ore 21.30. Tutta la rassegna estiva Roccacinema è organizzata da Lagodarte Impresa Sociale e promossa dal Comune di Castiglione del Lago. Il programma completo è consultabile su www.cinemacaporali.it. Informazioni su prenotazioni allo 075 951099, mentre la prevendita, consigliata ma assolutamente non obbligatoria, è su liveticket.it/roccacinema.