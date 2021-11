"Capodanno Resistente" al Centro Panta Rei con il Festival delle Cose Belle del collettivo AWARE

Capodanno non sarà la stessa cosa con il Festival delle Cose Belle del collettivo AWARE – Bellezza Resistente, quest'anno in una versione inedita. Sarà infatti il weekend di Capodanno dal 31 dicembre al 2 gennaio ad ospitare nell’ecovillaggio umbro Centro Panta Rei (PG) il festival all'insegna di musica, arte, laboratori, workshop e moduli esperienziali per riscoprire nuove possibilità di futuro, finalmente lente, umane e sostenibili.

Il Festival delle Cose Belle del collettivo abruzzese AWARE – Bellezza Resistente desidera portare avanti il lavoro di socialità creativa nato tra i faggi di Passolanciano in Abruzzo durante le ultime due estati.

Dal 31 dicembre al 2 gennaio presso l’ecovillaggio umbro Centro Panta Rei a Passignano sul Trasimeno (PG) si intrecceranno arti, esperienze e musica all’insegna di un unico obiettivo: la ricerca collettiva di forme innovative di futuro ispirate al passato, alla tradizione, al fare e alle relazioni umane. ‘Futuro Anteriore’ è il manifesto dell’evento.

“Tra futuro e passato, conta il presente”, racconta Antonella Sartorelli, attivista del collettivo AWARE e tra le ideatrici del concept dietro all’evento di Capodanno, “essere capaci oggi di mescolare la tradizione con il futuro, ingaggiando battaglie per l’affermazione delle più elementari forme di aggregazione. C’è il tentativo di riavvicinarsi. Raccontare un modo di prefigurare e lavorare al cambiamento prima che accada. Nella precarietà del presente vogliamo affermare che sì, esistono futuri ecologici critici e liberi”.

Il programma è in costante evoluzione e già prevede la partecipazione di artisti internazionali come Damiano Della Torre (già musicista di Joe Cocker, Miriam Makeba, PFM e Tom Jones), Stèv e Isabella Fabbri, oltre a nuove promesse del panorama pop italiano come Le Nora. Dall’altro lato, la proposta per le attività combina workshop su lavorazioni artigianali, come i laboratori di manipolazione dell’argilla cruda e del cuoio, ad attività di distensione corporea, come sedute di yoga integrale e incontri di pratiche corporali basate sulla danza.

Il tutto prenderà forma in un ambiente naturale ispirato ai principi della bioedilizia e dell’autosufficienza energetica. Centro Panta Rei è un villaggio ecologico che si espande su 162 ettari, nato dal recupero di strutture zootecniche abbandonate. L’ambiente incarna già nella sua origine i valori alla base dell’evento di Capodanno: un luogo circolare in cui la sapienza dell’edilizia primitiva si mescola alle possibilità dell’ingegneria moderna.

Ad accompagnare le attività della tre giorni, ci sarà una selezione di cibo e bevande accurata, fatta sulla base di ispirazioni locali e biologiche. L’ospitalità fornita dal Centro Panta Rei, con strutture 100% in legno riutilizzato e servizi igienici autosufficienti, garantisce inoltre soluzioni di pernotto ad impatto ambientale vicino allo zero.

Porte aperte per bambini, famiglie e persone anziane: il Festival delle Cose Belle – Capodanno Resistente di AWARE punta a creare un intreccio generazionale tra persone di diversa estrazione ed età al fine di aprire un tavolo di lavoro collettivo sulle possibilità di un futuro realmente collettivo.

L’accesso all’evento è riservato solo a chi in possesso di Green Pass valido e gli ingressi sono limitati. Inoltre, AWARE, nell’ottica di garantire i più alti livelli di rispetto della normativa sanitaria e della sicurezza dei partecipanti, ha scelto di includere nel contributo relativo al ticket d’ingresso il costo di un tampone rapido antigenico Covid-19 da realizzare una volta sul luogo dell’evento. Solo coloro che risulteranno negativi al test potranno accedere all’evento.

Il programma (in aggiornamento)

Musica (in progress):

Damiano Della Torre // Isabella Fabbri // Stèv // Le Nora //

Attività & workshop (in progress):

Workshop di Yoga Integrale Anukalana Inspired* (Monica Sanjita Verì) // La Forma del Fare: laboratorio di pratiche corporee per un movimento consapevole* (Valentina Nicoli) // Volti Empatici: laboratorio artistico sull’argilla cruda (Armando Di Nunzio) // Caffè Filosofici sul Futuro Anteriore: coordinate per un Manifesto 2022 (Miriam Di Francesco) // Laboratorio di Lavorazione Artigianale del Cuoio* (Beppe Mincone) // Passeggiate Consapevoli nel Bosco (Centro Panta Rei) // Creative Wax: Laboratorio creativo con tessuti afro (AMKA) // Comunicare l’Attivismo: come costruire una campagna a impatto sociale (AMKA) // Workshop di Riciclo Creativo: dalla natura all’arte* (Operaio Celeste) // …

Spazi resistenti:

Food & drink // Market solidale // Spazio per bambini // Bosco, tantissimo bosco

Partner:

AMKA / Cic Carni / Mondicaffè / Italia Che Cambia / Il Berebene / Cocovan