Capodanno a Montone, il programma degli eventi per salutare il vecchio anno

Tutto pronto a Montone per l’arrivo del nuovo Anno. L’appuntamento per dare il benvenuto al 2024, dalle 22.30 fino all’alba, è in piazza Fortebraccio con la musica dal vivo dei Medusa party band. Sul palco cinque musicisti scatenati con tanta voglia di far festa, con proposte musicali di genere pop/dance, che ripercorreranno tutte le annate che hanno dato vita alle più famose hits di sempre, dagli anni ‘60 ad oggi.

Una serata di festa all’insegna del divertimento, ma anche del buon mangiare grazie alle gustose proposte dei ristoranti del posto. Imperdibile, poi, alle 24 l’affascinante spettacolo di fuochi d’artificio.

La musica sarà protagonista nel borgo anche lunedì 1° gennaio, con il concerto di Capodanno dell’Orchestra da Camera “I Concertisti”, promosso dall’amministrazione comunale. A partire dalle ore 18, nella chiesa di San Francesco risuoneranno le musiche tratte dalle arie d’opera più famose, da Mozart a Strauss, tutto sotto l’attenta direzione del Maestro Gianfranco Contadini e con la voce del soprano Alessandra Benedetti.

Tra gli appuntamenti da segnalare, il 5 gennaio, in piazza Fortebraccio, la premiazione del concorso “Presepiando” e, a seguire, i Canti della tradizione in compagnia dei Pasquellari ‘de la Frullana’, ‘de la Fratta’ ed ‘Eugubini’.