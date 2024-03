Riflessioni intorno al maschile e al femminile con “Mater contro Matrix della psicologa Clarisse Schiller

Mercoledì 20 marzo alle 17.45, alla Sala Convegni della Fondazione Giulio Loreti, a Campello sul Clitunno (PG) sì terrà l’evento “Mater contro Matrix”, un momento per esplorare le caratteristiche dell’animo umano nei suoi aspetti maschili e femminili.

La giornalista Valentina Totti Tonni modererà l’incontro in cui interverranno Caterina Grechi, presidente del Centro per le Pari Opportunità Regione Umbria, Rosita Garzi, consigliera Pari Opportunità Regione Umbria, e l’autrice Clarisse Schiller.

L’evento andrà ad approfondire il concetto di autenticità, l’equilibrio tra passato e futuro, e l’importanza di riflettere su chi siamo veramente.

Mater contro Matrix è un libro, condito da alcune storie di vita, per riflettere su quei temi essenziali che formano la personalità: per prendere coscienza dell'essere Uomo, dell'essere Donna e Madre, del valore individuale e collettivo, della vita in sé, dell’educazione, dell'istruzione.

Un saggio in cui l'autrice ha voluto condividere conoscenze ed esperienze per stimolare la mente a riflettersi al di là di una storia raccontata soltanto al maschile e dove, puntualmente, mancano i racconti al femminile.

A pensarci bene, ogni società è il riflesso tanto dell'interiorità maschile quanto di quella femminile, modellato più su alterazioni di entrambi i sessi che non sulla loro indole incontaminata. Manipolazioni che sono la causa di un mondo di padroni e di schiavi che vogliono dominare (maschi) e "vogliono" essere dominati (femmine). Una condizione innaturale che ci fa vivere in un mondo alla deriva dove nessuno sembra avere l'anti-

doto o la cura.

In Mater contro Matrix l'autrice si è occupata di un femminile e maschile del quale non è più possibile fare a meno se si vuole sanare le piaghe del mondo, evitare la disumanizzazione (Matrix) verso la quale fatalmente stiamo andando (già ci siamo) e ritrovare l'armonia primordiale che è la vita stessa a sprigionare.

Principi profondi dai quali dipende il futuro dell'umanità, come ampiamente si spiega nelle pagine che scorrono, affascinano e fanno riflettere.

Clarisse Schiller ha lavorato per anni come psicologa nella formazione professionale e nelle risorse umane con una formazione

internazionale e interdisciplinare.

Esploratrice delle antiche civiltà matriarcali e di antropologia. Nello studio dello sviluppo sano della persona si concentra particolarmente sul genere femminile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la fondazione Giulio Loreti al numero Tel: 0743 275827.