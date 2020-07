Tutto pronto per "Brindiamo a Spoleto", all'insegna della speranza e delle tipicità del territorio

Venerdì 31 luglio, Comune di Spoleto e Confcommercio Umbria – Mandamento Spoleto con il Consorzio Operatori Turistici ConSpoleto aspetta tutti per "Brindiamo a Spleto". L'appuntamento avrà un duplice obiettivo: promuovere le produzioni tipiche, elemento trainante, e lanciare da Spoleto un messaggio di speranza e di fiducia.

Trentadue i ristoranti dislocati in 7 piazze e 18 vie del centro storico, per un evento che sta coinvolgendo le attività di ristorazione da piazza Garibaldi a piazza Campello, passando per corso Mazzini, piazza del Mercato, via Porta Fuga, piazza Duomo, via Monterone, etc.

“Brindiamo a Spoleto” sarà un’esperienza gustativa interamente incentrata sulle produzioni tipiche della valle spoletana, una sorta di percorso sensoriale che ciascun ristorante svilupperà in quattro portate, proponendo dei menu ideati appositamente per questo evento.

Per prenotarsi è sufficiente contattare direttamente le attività di ristorazione che hanno aderito all’iniziativa. Ristoranti, osterie, enoteche e taverne saranno facilmente raggiungibili tramite i percorsi meccanizzati (tapis roulant, scale mobili e ascensori) della mobilità alternativa, parcheggiando l’auto dei parcheggi di struttura Posterna, Spoletosfera e Ponzianina (i parcheggi Posterna e Spoletosfera sono gratuiti dalle 21 alle 3).