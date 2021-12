I bisogni non rimandabili dell'adolescenza: se ne parla a Perugia in un convegno alla Sala dei Notari

“Adolescenza: bisogno di fatti oltre che di parole”: con questo titolo si terrà mercoledì 29 dicembre alle ore 18 alla Sala dei Notari di Perugia un incontro dedicato a tutti i caregiver dell’adolescente.

A parlarne saranno l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, il vice sindaco di Perugia ed assessore alle politiche giovanili Gianluca Tuteri, ed il pedagogista e presidente del centro internazionale Montessori, Luciano Mazzetti.

“Scuola, famiglia e Istituzioni – spiega il vice sindaco Tuteri – sono i caregiver dell’adolescente. L’adolescente, si dice, è più in crisi di sempre perché, alle fragilità psicologiche cui è esposto dal particolare momento del suo sviluppo neuro-cognitivo, si aggiungono oggi le incertezze, le contraddizioni, la povertà materiale e culturale ed anche il disinteresse e la mancanza di attenzione e investimento della società che lo circonda.



La risposta non può che venire, certo, dalla società, dai suoi modelli, dalla sua stabilità. Ma certamente è ora che tutti gli operatori che della qualità dello sviluppo, della salute, delle prospettive dell’adolescente hanno almeno in parte la responsabilità (si tratti dei genitori prima di tutto e poi gli insegnanti, e certamente dei medici, degli psicologi ed altri ancora) inizino a confrontarsi su progetti e operatività concreti oltre che sull’analisi dei dati della realtà. Senza retorica, senza parole di maniera (non ne possiamo più), senza fughe e deleghe, cominciando dall’ascolto e dalla presa in carico”.