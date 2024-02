Università Libera di Bastia Umbra, i corsi di febbraio e marzo. Come partecipare

Prezzo non disponibile

Proseguono le attività dell’Università Libera comunale di Bastia Umbra. Alcuni corsi iniziano nel mese di febbraio, altri a marzo. Le iscrizioni sono ancora aperte. Questo il programma

Conoscere i funghi - 1 febbraio (Andrea Scatena)

I lunedì del Cinema Esperia (con i docenti dell'Esperia Cinema Studio Simone Rossi e Roberto Costantini) - 6 febbraio. Un cineforum in quattro incontri, comprendenti la proiezione di un film, presso il Cinema Teatro Esperia

Cittadinanza e Costituzione (Giampiero Franchi)- 7 febbraio

L'arte dell'intreccio (Ivana Pantaleoni)- 20 febbraio

Informatica di base (Stefano Cortopassi) - inizio a febbraio

Uncinetto creativo (Rosanna Calisti e Mirella Roscini ) - 6 marzo

Scrittura creativa (Gabriele Giuliani)- 7 marzo

I corsi si terranno in via Cesare Battisti 11, sede dell'Università Libera (ex Servizi Demografici), ad esclusione degli incontri de "I lunedì dell'Esperia", che si terranno presso il Cinema Teatro Esperia.

Tutti i corsi hanno un costo di 50,00 euro, eccetto i corsi di lingua straniera che hanno un costo di 65,00 euro. Al costo del corso va aggiunta la quota per l'iscrizione all'Anno Accademico, pari a 30,00 euro. All'atto dell'iscrizione non si deve nulla; verso la fine dell'Anno Accademico il Comune invierà ad ogni iscritto il modulo PagoPA per il pagamento.

Per qualsiasi domanda e informazione, anche sui corsi già iniziati, è possibile contattare la Segreteria, FARE Coop sociale 3334691108 oppure l’ Ufficio Cultura, Dott. Bernardo Lancia 0758018252 bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it