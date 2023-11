Capodanno Matto, torna l'evento di solidarietà di Avanti Tutta

Torna l’appuntamento con il Capodanno Matto di Avanti Tutta. Venerdì 24 novembre la Fondazione darà nuovamente corso alla serata conviviale ideata da Leonardo Cenci e che negli anni è diventata un’altra occasione importante per sensibilizzare sul tema delle malattie oncologiche. L’edizione 2023 si terrà in riva al Trasimeno nel noto ristorante ‘Faliero’. Un evento che ha già riscontrato un notevole successo: ben 400 infatti sono le adesioni pervenute alla Fondazione.

“Il Capodanno Matto - dichiara Federico Cenci, Presidente della Fondazione Avanti Tutta - è un appuntamento molto importante, che ci consente di ricordare con gioia e allegria la figura di mio fratello Leonardo, che in vita aveva pensato a questa festa come alternativa goliardica di quella più famosa. Con la malattia il Capodanno Matto è diventato un evento di maggiore spessore umano, perché al divertimento si è abbinata l’idea di fare solidarietà e di non distogliere l’attenzione dalle problematiche causate dalle patologie oncologiche. Quest’anno, viste le numerose adesioni, ci sono tutti i presupposti per vivere un’edizione da ricordare”.

Il ricavato della serata sarà destinato alle attività che la Fondazione organizza a sostegno del reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia. Al Capodanno Matto faranno registrare la loro presenza i 7 Cervelli, mentre l’immancabile intrattenimento musicale sarà affidato a Dj Pablo con Simone Mone Ferroni vocalist.

Una bella iniziativa di solidarietà quella che ha visto protagonisti diversi appassionati di burraco, che domenica 19 novembre si sono ritrovati presso il Circolo di San Mariano (Corciano) per un avvincente torneo. Un evento ben organizzato da Graziella Marianeschi e Ornella Bindi, che nella mattinata di lunedì 20 novembre si sono recate presso la sede della Fondazione per consegnare il ricavato. I quasi duemila euro saranno destinati all’acquisto di materiale informatico per il day hospital del reparto di oncologia medica dell’ospedale di Perugia.

