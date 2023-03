Autonomia differenziata, se ne parla a Gubbio

Coordinamento 2050, il movimento che vuole creare rete e collaborazione tra tutte le forze di sinistra, ha organizzato per sabato 4 marzo, alle ore 17, nella sede della Società operaia di mutuo soccorso di Gubbio, in via Gabrielli 24, un incontro di approfondimento sul tema: Autonomia differenziata e principi costituzionali. “L’incontro – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di informare la cittadinanza su una materia complessa e di stringente attualità che rischia di indebolire l’unità del paese. Si parlerà dei rischi derivanti dall’entrata in vigore del Decreto Calderoli. Se andasse avanti l’autonomia differenziata, alcune norme attualmente nella competenza esclusiva dello Stato, verrebbero trasferite alla competenza legislativa delle Regioni, con il serio rischio di aumentare le disuguaglianze e privilegiare le regioni più ricche”.

Relatore sarà Mauro Volpi, costituzionalista, membro del Direttivo nazionale Coordinamento per la democrazia costituzionale e già professore ordinario dell’Università di Perugia. Interverranno inoltre: la deputata della Repubblica per il M5S Emma Pavanelli, il sindaco della città di Gubbio Filippo Mario Stirati e Pier Lugi Neri, già sindaco, assessore provinciale, regionale ed esponente della sinistra eugubina. Per Coordinamento 2050 modererà l’incontro il giornalista Andrea Esposito.

Al termine dell’incontro ci sarà una raccolta firme per sostenere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, che intende limitare il progetto dell’autonomia differenziata.