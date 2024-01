Tempo di danza al Teatro Lyrick di Assisi: il Balletto di Milano presenta Giulietta e Romeo

Ancora danza al Teatro Lyrick di Assisi dove venerdì 19 gennaio alle 21.15, nell'ambito della stagione di prosa "Scopriamo le carte" promossa dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, andrà in scena il balletto in due atti su musica di P. I. ?ajkovskij "Romeo e Giulietta" del Balletto di Milano, liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, coreografia Federico Veratti, scenografie di Marco Pesta.

Romeo e Giulietta rappresentano universalmente l’amore più puro in contrasto con la società e il mondo. Un amore con la A maiuscola, che sceglie di vivere nel tempo, oltre ogni barriera e oltre la morte. La loro è sicuramente la più grande e sofferta storia d’amore della letteratura di tutti i tempi, i cui temi sono sempre attuali: non solo amore, ma passione, odio, vendetta.

La trasposizione in balletto della celebre tragedia shakespeariano a firma di Federico Veratti per il Balletto di Milano celebra l’amore che riesce a sopravvivere al di là della morte. L’azione coreografica, tra emozionanti pas de deux dei protagonisti e coinvolgenti danze d’assieme, virtuosismi classici ed espressioni contemporanee, ripercorre fedelmente la vicenda. Lo sguardo di Romeo incrocia quello di Giulietta ed è subito amore, nonostante la rivalità delle rispettive famiglie. Il destino fa di tutto per separarli e l’epilogo è tragicamente noto, ma l’amore trionfa. I due giovani corrono mano nella mano in un bagliore di luce, nel brillio dell’oro e l’argento, colori che rappresentano le due casate rivali. Un balletto travolgente anche per l’intensità interpretativa dei danzatori che incarnano perfettamente le caratteristiche di tutti i personaggi cogliendone l’essenza.