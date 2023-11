"Salviamo il salvabile", giornata di studio sulla tutela dei beni culturali in Umbria durante la Seconda guerra mondiale

Prezzo non disponibile

"Salviamo il salvabile" è il tema dell'incontro di studio organizzato da ANAI-Umbria, AIB-Umbria e Coordinamento ICOM per l'Umbria sulla tutela dei beni culturali in Umbria durante la Seconda guerra mondiale.

L'iniziativa si pone come primo evento di ripresa delle iniziative MAB per l'Umbria. L'incontro sarà ospitato nel prestigioso Salone Storico della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Umbria il 17 novembre 2023 alle ore 17, in corso Garibaldi 185 a Perugia.

"Ripercorrere le imprese di salvataggio dei beni culturali durante gli eventi bellici della Seconda guerra mondiale, ci pone subito difronte la necessità di una riflessione comune e condivisa sull'urgenza della salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico anche in tempo di pace" riporta l'invito all'evento.