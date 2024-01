Amici della Musica, il Quartetto di Cremona in concerto alla Sala dei Notari

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Sabato 27 gennaio, alle 17.30 alla Sala dei Notari si esibirà il Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco, violino, Paolo Andreoli, violino, Simone Gramaglia, viola, Giovanni Scaglione, violoncello), che ha da poco ha celebrato i vent’anni della sua attivita? con un primo concerto alla prestigiosa Carnegie Hall di New York.

Sabato l'ensemble proporrà il Secondo degli otto Quartetti di Gian Francesco Malipiero, opera di raro ascolto, l’animato e “spagnoleggiante” Quartetto in fa di Maurice Ravel e quello che e? forse il piu? noto degli “ultimi Quartetti” di Ludwig van Beethoven, l’op. 132 in la minore.

Ospite regolare delle principali societa? concertistiche italiane (è al suo quarto concerto per gli Amici della Musica ), il Quartetto si e? esibito negli ultimi anni a Praga (Rudolfinum), Istanbul, Madrid (Fundacio?n Juan March) e per la Chamber Music Society del Lincoln Center di New York. In campo discografico, il complesso ha pubblicato l’integrale dei Quartetti di Beethoven, seguito nel 2019 da un doppio CD di pagine di Schubert (con il violoncellista Eckart Runge) e nel 2020 da Italian Postcards (Avie).